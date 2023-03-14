Бавария хочет подписать Кейна бесплатно летом 2024-го

"Бавария" рассчитывает заполучить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна бесплатно летом 2024-го. Именно к этому сроку истекает его соглашение со "шпорами".

"Тоттенхэм" не собирается продавать нападающего этим летом, несмотря на то, что стороны так и не договорились о продлении соглашения. Клуб надеется договориться с нападающим по ходу следующего сезона.

В этом моменте включается "Бавария" и рассчитывает, что если переговоры затянуться до зимы, в январе удастся предложить контракт и подписать игрока бесплатно.

Лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма" так и не завоевал ни одного трофея в большой карьере. Ранее сообщалось, что "Бавария" надеется использовать этот аргумент в переговорах по футболисту.