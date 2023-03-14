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Бавария хочет подписать Кейна бесплатно летом 2024-го

Англия
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"Тоттенхэм" не будет продавать игрока независимо от продления контракта

Бавария хочет подписать Кейна бесплатно летом 2024-го

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Бавария" рассчитывает заполучить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна бесплатно летом 2024-го. Именно к этому сроку истекает его соглашение со "шпорами".

"Тоттенхэм" не собирается продавать нападающего этим летом, несмотря на то, что стороны так и не договорились о продлении соглашения. Клуб надеется договориться с нападающим по ходу следующего сезона.

В этом моменте включается "Бавария" и рассчитывает, что если переговоры затянуться до зимы, в январе удастся предложить контракт и подписать игрока бесплатно.

Лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма" так и не завоевал ни одного трофея в большой карьере. Ранее сообщалось, что "Бавария" надеется использовать этот аргумент в переговорах по футболисту.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
skysports.com

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