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Бавария хочет подписать Кейна бесплатно летом 2024-го
"Тоттенхэм" не будет продавать игрока независимо от продления контракта
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Бавария" рассчитывает заполучить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна бесплатно летом 2024-го. Именно к этому сроку истекает его соглашение со "шпорами".
"Тоттенхэм" не собирается продавать нападающего этим летом, несмотря на то, что стороны так и не договорились о продлении соглашения. Клуб надеется договориться с нападающим по ходу следующего сезона.
В этом моменте включается "Бавария" и рассчитывает, что если переговоры затянуться до зимы, в январе удастся предложить контракт и подписать игрока бесплатно.
Лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма" так и не завоевал ни одного трофея в большой карьере. Ранее сообщалось, что "Бавария" надеется использовать этот аргумент в переговорах по футболисту.
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