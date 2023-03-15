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Руководство МЮ встретится с потенциальными покупателями на этой неделе

Англия
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Встреча будет считаться вторым этапом переговоров

Руководство МЮ встретится с потенциальными покупателями на этой неделе

Фото: manutd.com

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"Манчестер Юнайтед" встретиться с потенциальными покупателями уже на этой неделе, сообщает The Athletic. Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф – два подтвержденных кандидата на приобретение.

На встрече финансовый директор "Юнайтед" Клифф Бэти займется презентациями, на которых также могут быть подняты планы развития "Олд Траффорд" и тренировочной базы в Кэррингтоне.

Встреча с катарским шейхом пройдет в четверг на Олд Траффорд, а британский бизнесмен приедет в Манчестер в пятницу, после игры Ниццы в Лиге Европы. Он владеет французским клубом и будет присутствовать на матче своей команды в четверг.

Ранее Александер Чеферин заявил о планах смягчить правила владения двумя клубами. Таким образом, Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сможет беспрепятственно владеть "ПСЖ", а Джим Рэтклифф – "Ниццой".

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В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
theathletic.com

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