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Руководство МЮ встретится с потенциальными покупателями на этой недели
Встреча будет считаться вторым этапом переговоров
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" встретиться с потенциальными покупателями уже на этой неделе, сообщает The Athletic. Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф – два подтвержденных кандидата на приобретение.
На встрече финансовый директор "Юнайтед" Клифф Бэти займется презентациями, на которых также могут быть подняты планы развития "Олд Траффорд" и тренировочной базы в Кэррингтоне.
Встреча с катарским шейхом пройдет в четверг на Олд Траффорд, а британский бизнесмен приедет в Манчестер в пятницу, после игры Ниццы в Лиге Европы. Он владеет французским клубом и будет присутствовать на матче своей команды в четверг.
Ранее Александер Чеферин заявил о планах смягчить правила владения двумя клубами. Таким образом, Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сможет беспрепятственно владеть "ПСЖ", а Джим Рэтклифф – "Ниццой".
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