Руководство МЮ встретится с потенциальными покупателями на этой недели

"Манчестер Юнайтед" встретиться с потенциальными покупателями уже на этой неделе, сообщает The Athletic. Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф – два подтвержденных кандидата на приобретение.

На встрече финансовый директор "Юнайтед" Клифф Бэти займется презентациями, на которых также могут быть подняты планы развития "Олд Траффорд" и тренировочной базы в Кэррингтоне.

Встреча с катарским шейхом пройдет в четверг на Олд Траффорд, а британский бизнесмен приедет в Манчестер в пятницу, после игры Ниццы в Лиге Европы. Он владеет французским клубом и будет присутствовать на матче своей команды в четверг.

Ранее Александер Чеферин заявил о планах смягчить правила владения двумя клубами. Таким образом, Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сможет беспрепятственно владеть "ПСЖ", а Джим Рэтклифф – "Ниццой".