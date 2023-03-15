  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед первым подготовил предложение по Коло Муани. Он может стать самым дорогим футболистом в истории клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед первым подготовил предложение по Коло Муани. Он может стать самым дорогим футболистом в истории клуба

Англия
(1 голосов)

Сейчас самый дорогой тоже француз

Манчестер Юнайтед первым подготовил предложение по Коло Муани. Он может стать самым дорогим футболистом в истории клуба

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

Нападающий "Франкфурта" и открытие сезона в Бундеслиге Рандаль Коло Муани может стать самым дорогим подписанием "Манчестер Юнайтед" в истории. "Красные дьяволы" готовы отдать за 24-летнего нападающего 120 миллионов евро.

"Юнайтед" первым из топ-клубов подготовил официальное предложение и настроен серьезно.

Отмечается, что "Айнтрахт" не собирается просто так продавать Рандаля и хочет удержать француза еще на сезон. Клуб также отказался расставаться с игроком зимой, когда на футболиста хватало претендентов.

В этом сезоне Коло Муани провел за "Франкфурт" 34 матча, забил 16 голов и отдал 14 голевых передач.

Напомним, что на данный момент самый крупный трансфер "Юнайтед" - Поль Погба. В 2016-м за него 105 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Руководство МЮ встретится с потенциальными покупателями на этой недели
yellow-arrow
Бавария будет пытаться договорится о меньшей стоимости выкупа для Канселу
yellow-arrow
"Каждый день думаю о своей стране" - Мудрик показал патриотические шнурки на бутсах. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportbuzzer.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде