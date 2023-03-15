Манчестер Юнайтед первым подготовил предложение по Коло Муани. Он может стать самым дорогим футболистом в истории клуба

Нападающий "Франкфурта" и открытие сезона в Бундеслиге Рандаль Коло Муани может стать самым дорогим подписанием "Манчестер Юнайтед" в истории. "Красные дьяволы" готовы отдать за 24-летнего нападающего 120 миллионов евро.

"Юнайтед" первым из топ-клубов подготовил официальное предложение и настроен серьезно.

Отмечается, что "Айнтрахт" не собирается просто так продавать Рандаля и хочет удержать француза еще на сезон. Клуб также отказался расставаться с игроком зимой, когда на футболиста хватало претендентов.

В этом сезоне Коло Муани провел за "Франкфурт" 34 матча, забил 16 голов и отдал 14 голевых передач.

Напомним, что на данный момент самый крупный трансфер "Юнайтед" - Поль Погба. В 2016-м за него 105 миллионов евро.