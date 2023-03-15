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Холанд: Ман Сити и без меня знает, как выигрывать АПЛ. Я здесь для победы в ЛЧ

Англия
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Эрлинг поспособствовал выходу горожан в 1/4 финала

Холанд: Ман Сити и без меня знает, как выигрывать АПЛ. Я здесь для победы в ЛЧ

Фото: twitter.com/premierleague/Автор - невідомий

Новина українською

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о своих целях в английской команде, заявив, что хочет помочь клубу одержать первую в своей истории победу в Лиге чемпионов.

"Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов. Они выиграли четыре из пяти последних розыгрышей Премьер-лиги. Они взяли меня не для того, чтобы выигрывать АПЛ, они и так знают, как её выигрывать. Я здесь для того, чтобы помочь клубу развиваться быстрее и впервые выиграть Лигу чемпионов", — приводит слова Холанда CBS Sports.

Напомним, что 22-летний Холанд перешёл в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В текущем сезоне "горожане" смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/8 финала немецкий "РБ Лейпциг".

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
CBS Sports

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