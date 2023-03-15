Холанд: Ман Сити и без меня знает, как выигрывать АПЛ. Я здесь для победы в ЛЧ

Норвежский нападающий " Манчестер Сити " Эрлинг Холанд рассказал о своих целях в английской команде, заявив, что хочет помочь клубу одержать первую в своей истории победу в Лиге чемпионов.

"Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов. Они выиграли четыре из пяти последних розыгрышей Премьер-лиги. Они взяли меня не для того, чтобы выигрывать АПЛ, они и так знают, как её выигрывать. Я здесь для того, чтобы помочь клубу развиваться быстрее и впервые выиграть Лигу чемпионов", — приводит слова Холанда CBS Sports.

Напомним, что 22-летний Холанд перешёл в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В текущем сезоне "горожане" смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/8 финала немецкий "РБ Лейпциг".