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Молодой полузащитник Ливерпуля выбыл до конца сезона из-за травмы

Англия
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Для него сезон закончен

Молодой полузащитник Ливерпуля выбыл до конца сезона из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18-летний полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. Об этом футболист сообщил в социальной сети Instagram.

"К сожалению, я получил травму, из-за которой не смогу выйти на поле до конца сезона. Очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически.

Я также хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении сезона. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо", - написал он.

Сообщается, что Байчетич получил травму приводящей мышцы бедра из-за "стрессовых нагрузок".

Стефан дебютировал за "Ливерпуль" в этом сезоне. В феврале он стал самым молодым игроков в истории "мерсисайдцев", вышедшем в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Всего на его счету 26 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

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В статье: Ливерпуль
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