Молодой полузащитник Ливерпуля выбыл до конца сезона из-за травмы

18-летний полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. Об этом футболист сообщил в социальной сети Instagram.

"К сожалению, я получил травму, из-за которой не смогу выйти на поле до конца сезона. Очень грустно прощаться с этим замечательным для меня сезоном, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически.

Я также хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении сезона. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо", - написал он.