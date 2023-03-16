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Манчестер Сити продлил контракт с чемпионом мира Альваресом
У "горожан" невероятная атака
Фото: twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с нападающим сборной Аргентины Хулианом Альваресом. Стороны подписали соглашение до лета 2028-го.
"Горожане" подписали контракт с Альваресом зимой 2022-го, после чего он провел ещё полгода в "Риверплейте". Хулиан сразу показал высокий уровень и получил вызов в сборную Аргентины на ЧМ в Катаре. На Мундиале Альварес выступил с триумфом, забив несколько голов и выиграв трофей.
"Его прогресс до сих пор был действительно хорошим, мы полностью сосредоточены на развитии его игры и превращении его в одного из лучших нападающих в мировом футболе", – сказал директор "Сити" Чики Бегиристайн.
В этом сезоне Альварес провел за "Сити" 33 матча, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.
The story continues! ???????? pic.twitter.com/jkcxNKahtq— Manchester City (@ManCity) March 16, 2023
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