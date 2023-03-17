Катарцы готовы переплатить и отдать за Манчестер Юнайтед около 6 миллиардов фунтов

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани теперь готов переплатить за "Манчестер Юнайтед" и отдать сумму близкую к 6 миллиардам фунтов, сообщает Sky Sports. До личной встречи катарцы не собирались переплачивать, несмотря на интерес к клубу.

В четверг Аль Тани провел встречу с руководством "МЮ". Сообщается, что переговоры продлились около 10 часов. По итогам переговоров, катарцы решили, что готовы переплатить за "Юнайтед", хотя ранее сообщалось, что они не отдадут больше 5 миллиардов фунтов.

"Если Глейзеры серьезно настроены на продажу "Манчестер Юнайтед", я думаю, что клуб может сменить владельца к концу сезона, до того, как летом откроется трансферное окно.

Мы не можем быть уверены, каковы их критерии того, кому они хотят продать клуб. Будет ли это правильный человек или просто тот, кто выложит на стол больше всего денег?

Если бы дело было только в деньгах, можно было бы подумать, что катарцы смогут превзойти любого. Раньше мне говорили, что катарцы будут благоразумны и не переплатят слишком много за "Манчестер Юнайтед".

Но за последние пару дней настроение немного изменилось. Мне говорят, что катарцы действительно хотят купить "Манчестер Юнайтед" и готовы переплатить. Но я думаю, что любому, кто купит клуб, придется сделайте это, потому что Глейзеры просят около 6 миллиардов фунтов стерлингов", – сказал главный репортер Sky Sports Каве Солеколь.

19-го марта "МЮ" сиграет в четвертьфинале Кубка Англии с "Фулхэмом".