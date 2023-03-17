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Ноттингем – Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
Очки нужны обоим – нас ожидает зрелищный матч
Фото: https://twitter.com/NUFC
"Ноттингем" примет "Ньюкасл" в рамках 28-го тура АПЛ. На "сорок" ожидает сложный выезд – "Ноттингему" нужно набирать очки, чтобы максимально оторваться от зоны вылета. На даный момент разница составляет всего 2 очка. "Сорокам" также нужна только победа, у команды Эдди Хау есть все шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.
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Чемпионат Англии 28-й тур
17 марта. Начало в 22:00
"Ноттингем Форес" - "Ньюкасл"
Трансляция – MEGOGO
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