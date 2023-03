АПЛ. Эмоциональная победа Ньюкасла над Ноттингем Форест

“Ньюкасл” впервые в 2023 году смог победить в двух матчах Премьер-лиги подряд. До встречи с “Вулверхэмптоном” в прошлом туре у “сорок” была всего одна победа в восьми матчах чемпионата. Серия неудачи (ничьи и поражения) были вызваны несколькими обстоятельствами – борьба за Кубок лиги и поражение “Манчестер Юнайтед” в финале, адаптация соперников к стилю “сорок”, попросту неудача. В результате”Ньюкасл” выпал из первой четверки.

Но похоже что “Ньюкасл” приходит в себя. И в играх с “Вулверхэмптоном” и “Ноттингем Форест” команда Эдди Хау продемонстрировала большую волю к победе в сложных обстоятельствах.

В первом матче 28-го тура “Ньюкасл” вынужден был обходиться без Жоэлинтона и Альмирона, что сковывало его атакующий потенциал. Но при этом “сороки” доминировали в игре против “Форест”. Отличный момент упустил Уиллок, а затем хозяев дважды спас каркас ворот. Дважды после рикошетов. Сначала после штрафного Триппьера в перекладину своих ворот пробил Лоди, а затем мяч в перекладину попал после удара Лонгстаффа и блока Фелипе.

“Ньюкасл” не реализовал свои шансы, и пропустил гол из ниоткуда. Шелви надоел прессинг гостей, и он выбил мяч вперед, в борьбу Ботмана и Айю. Нидерландский бек “Ньюкасла” не разобрался в ситуации, и отдал плохой пас Поупу. Деннис перехватил мяч, и элегантно закинул его в ворота.

Гостям удалось отыграться до перерыва. Уиллок и Сен-Максимен продемонстрировали хорошее взаимодействие на фланге, первый выполнил пас в штрафную, и Исак, показав классную технику, поразил ворота Наваса.

И во втором тайме больше моментов было у “Ньюкаслу”, но казалось, что удача отвернулась от команды Эдди Хау. 20-летний Эллиот Андерсон, заменивший в перерыве Сен-Максимена, очень удачно вошел в игру, и в середине второй половины игры забил свой первый гол за “сорок” после прекрасных индивидуальных действий Исака, но мяч пришлось менять из-за позиции Лонгстаффа в офсайде в одном из эпизодов атаки.

И все же “Ньюкасл” забил свой второй гол. На 90+3 минуте центрбек “Фореста” Ньякате сыграл рукой в своей штрафной, и пенальти хладнокровно реализовал Исак.

2:1. “Ноттингем Форест” – худшая выездная команда чемпионата, но на своем поле новичок лиги не проигрывал с сентября, превратив “Сити-Граунд” в крепость. Здесь потеряли очки “Ливерпуль”, “Челси” и “Манчестер Сити”, но не “Ньюкасл”. Заслуженная победа “сорок”.

