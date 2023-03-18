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ПСЖ готов заплатить за Холанда 200 миллионов евро отступных
"Реал" рассматривает норвежца как альтернативу Мбаппе
Фото: twitter.com/ErlingHaaland
"ПСЖ" и "Реал" продолжают интересоваться нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом. Французы готовы отдать за форварда 200 миллионов евро.
Ранее стало известно, что опция выкупа норважца в 200 миллионов евро активируется летом 2025-го, а не 2024-го. На это повлияло продление контракта Пепом Гвардиолой.
Сообщается, что это может повлиять на будущее Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Неймара в клубе.
"Реал" Мадрид также рассматривает Холанда, на случай если не удастся подписать Килиана Мбаппе.
В этом сезоне норвежец провел за "Сити" 36 матчей, забил 39 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего норвежца в 170 миллионов евро.
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