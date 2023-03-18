Впервые за семь месяцев. Канте может сыграть за Челси в матче против Эвертона

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может выйти на поле в официальном матче впервые за семь месяцев. Футболист вернулся в общую группу после нескольких тяжелых травм.

Главный тренер "аристократов" Грэм Поттер сообщил, что у француза есть шанс сыграть против "Эвертона" в следующем туре АПЛ.

“Н'Голо Канте – это Н'Голо Канте. Топовый игрок. Для нас это прекрасно, что он вернулся”, – добавил Поттер.

В этом сезоне на счету Канте два сыгранных матча. В последний раз он выходил на поле 14 августа. После этого он лечил травму колена, а потом еще и получил повреждение подколенного сухожилия. Француз пропустил в том числе Чемпионат мира-2022 в Катаре. Также он еще не играл под руководством Поттера.

Следующий матч "Челси" проведет против "Эвертона" сегодня, 18 марта. Старт встречи запланирован на 19.30.