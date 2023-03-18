Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые за семь месяцев. Канте может сыграть за Челси в матче против Эвертона
Француз уже вышел из лазарета
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может выйти на поле в официальном матче впервые за семь месяцев. Футболист вернулся в общую группу после нескольких тяжелых травм.
Главный тренер "аристократов" Грэм Поттер сообщил, что у француза есть шанс сыграть против "Эвертона" в следующем туре АПЛ.
“Н'Голо Канте – это Н'Голо Канте. Топовый игрок. Для нас это прекрасно, что он вернулся”, – добавил Поттер.
В этом сезоне на счету Канте два сыгранных матча. В последний раз он выходил на поле 14 августа. После этого он лечил травму колена, а потом еще и получил повреждение подколенного сухожилия. Француз пропустил в том числе Чемпионат мира-2022 в Катаре. Также он еще не играл под руководством Поттера.
Следующий матч "Челси" проведет против "Эвертона" сегодня, 18 марта. Старт встречи запланирован на 19.30.
Популярное сейчас
- Винница и Бузова играют вничью в зимнем Кубке ПФЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Динамо – Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 17.03.2023
- Негрейра: Барселона платила мне, чтобы быть спокойными, что против них не будут принимать судейских решений
- Иан Райт: То, что Арсенал не смог получить Мудрика – возможно, самое лучшее, что произошло с ними
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная невеста главного бомбардира Фейеноорда. ФОТО
Новости по теме
- 09:09 Зарубежные Поттер: Пулишич уже с командой, Канте еще слишком рано до возвращения
- 01:58 Прогнозы на футбол Брентфорд - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.10.2022
- 11:36 Прогнозы на футбол Первое для Поттера дерби Лондона. Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 01.10.22