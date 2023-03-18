Ходжсон может снова возглавить Кристал Пэлас

Британский специалист Рой Ходжсон может вернуться на пост главного тренера "Кристал Пэлас"

После увольнения Патрика Виейра клуб изучает несколько вариантов, одним из которых является бывший наставник Рой Ходжсон, руководивший командой в период с 2017 по 2021 год.

Кроме этого, как пишет источник, рассматривается бывший тренер мёнхенгладбахской "Боруссии" Ади Хюттер.

Председатель правления "Кристал Пэлас" Стив Пэриш в ближайшем матче собирается дать шанс Патрику Маккарти в роли исполняющего обязанности главного тренера, и не будет торопиться с новым назначением.

"Кристал Пэлас" проиграли три последних матча в рамках английской Премьер-лиги и располагаются на 12-й строчке в таблице, находясь всего в трёх очках от зоны вылета.