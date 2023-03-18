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Ходжсон может снова возглавить Кристал Пэлас

Англия
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Тренер претендует на должность уже второй раз

Ходжсон может снова возглавить Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский специалист Рой Ходжсон может вернуться на пост главного тренера "Кристал Пэлас"

После увольнения Патрика Виейра клуб изучает несколько вариантов, одним из которых является бывший наставник Рой Ходжсон, руководивший командой в период с 2017 по 2021 год.

Кроме этого, как пишет источник, рассматривается бывший тренер мёнхенгладбахской "Боруссии" Ади Хюттер.

Председатель правления "Кристал Пэлас" Стив Пэриш в ближайшем матче собирается дать шанс Патрику Маккарти в роли исполняющего обязанности главного тренера, и не будет торопиться с новым назначением.

"Кристал Пэлас" проиграли три последних матча в рамках английской Премьер-лиги и располагаются на 12-й строчке в таблице, находясь всего в трёх очках от зоны вылета.

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В статье: Рой Ходжсон АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC

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