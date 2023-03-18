Родриго: Надеюсь в течение пяти лет выиграть еще четыре Лиги чемпионов

Бразильский нападающий "Реала" Родриго Гоэс высказался о победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и рассказал об отношении к Кубку Испании.

"Надеюсь в течение пяти лет выиграть еще четыре Лиги чемпионов.

Для меня это особенное соревнование. Каждый раз, когда я выхожу на поле там, я играю хорошо или приношу пользу команде. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и снова выиграю этот турнир.

Дубль в ворота "Манчестер Сити" в полуфинале 2022 года – самые важные голы в моей жизни, они помогли выиграть Лигу чемпионов. Это мои самые прекрасные футбольные воспоминания.

Моя идеальная позиция? Мне больше нравится играть "десятку". Но я могу играть на любой позиции в атаке", – сказал бразильский вингер в интервью Club del Deportista.

Напомним, бразильский нападающий "Реала" Родриго Гоэс назвал любимую позицию на поле и высказался о своей роли в команде.

21-летний Родриго в текущем сезоне провёл за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.