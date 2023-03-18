Гринвуд женится на девушке, в изнасиловании которой его обвинили

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд собирается жениться на Гарриет Робсон, которая ранее обвинила его в изнасиловании.

Футболист уже рассказал о своих намерениях родным. Известно, что на данный момент пара готовится к предстоящей свадьбе. Также скоро появится на свет их ребенок.

Напомним, после обвинения Гринвуд до сих пор не вернулся на поле – он отстранен на время проведения внутреннего расследования.