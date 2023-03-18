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Гринвуд женится на девушке, в изнасиловании которой его обвинили
У пары родится ребенок
Фото: twitter.com/masongreenwood
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд собирается жениться на Гарриет Робсон, которая ранее обвинила его в изнасиловании.
Футболист уже рассказал о своих намерениях родным. Известно, что на данный момент пара готовится к предстоящей свадьбе. Также скоро появится на свет их ребенок.
Напомним, после обвинения Гринвуд до сих пор не вернулся на поле – он отстранен на время проведения внутреннего расследования.
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Источник:The Sun
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rimofip (Киев)
18.03.2023 в 16:25
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