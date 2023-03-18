  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гринвуд женится на девушке, в изнасиловании которой его обвинили
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гринвуд женится на девушке, в изнасиловании которой его обвинили

Англия
(1 голосов)

У пары родится ребенок

Гринвуд женится на девушке, в изнасиловании которой его обвинили

Фото: twitter.com/masongreenwood

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд собирается жениться на Гарриет Робсон, которая ранее обвинила его в изнасиловании.

Футболист уже рассказал о своих намерениях родным. Известно, что на данный момент пара готовится к предстоящей свадьбе. Также скоро появится на свет их ребенок.

Напомним, после обвинения Гринвуд до сих пор не вернулся на поле – он отстранен на время проведения внутреннего расследования.

По теме
yellow-arrow
Родриго: Надеюсь в течение пяти лет выиграть еще четыре Лиги чемпионов
yellow-arrow
Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023
yellow-arrow
Авторитетное издание признало Зинченко лучшим левым защитником мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rimofip (Киев)
18.03.2023 в 16:25
А ребенок был зачат во время изнасилования?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде