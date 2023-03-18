АПЛ. Важная победа Лидса над Вулвз, поражение Борнмута, Лестер остановил Брентфорд 

Четыре очка между двенадцатым “Кристал Пэлас” и двадцатым “Саутгемптон”. Сразу девять команды втянуты в борьбу за выживание в АПЛ, и в субботу днем пять из них проводили свои матчи, “Вулверхэмптон” и “Лидс” встречались между собой.

Эта встреча получилась самой зрелищной и результативной.

Игру раскрыл быстрый гол. “Лидсу” удалось оставить Ньонто в дуэли один против один Семеду и молодой итальянец его конечно же выиграл. Прострел в штрафную под удар Харрисону, и мяч в воротах.

“Вулверхэмптон” много владел мячом, но в последней трети у команды Лопетеги были проблемы. Еще и рефери вновь принял решение не пользу “вулзв”. В прошлом туре в игре против “Ньюкасла” судьи не поставили за пенальти за фол Поупа на Хименеса, а сегодня в ситуации 50 на 50 Майкл Салисбери решил, что Фирпо не фолил на Семеду в штрафной. Лопетеги был очень злой.

Испанец по своему обычаю рано провел замены, но эффект получился обратным – “Лидс” забил второй. Подача с углового Роки и Эйлинг каким-то образом остался сам на дальней штанге. 0:2.

Лопетеги сделал еще две замены и “Вулверхэмптон”... пропустил снова. И гол забил Расмус Кристенсен, который появился на поле секунды назад. Датский вингбек/вингер разобрался в штрафной “вулвз” с Хонни и Килманом, и поразил ворота.

3:0, но это было только начало. Хонни сразу же отыграл один гол, пробив по пустым воротам после выхода из них Мелье. Не проходит и десяти минут как при помощи рикошета свой мяч забил и Кунья. “Вулверхэмптон” почувствовал шанс на камбек, команда Лопетеги выполняла много ударов, и Мелье пришлось много крутиться, выполняя сэйвы.

Даже после удаление Хонни, “Вулвз” играл рискованно, и на 90+7 минуте пропустил четвертый гол. И здесб не обошлось без скандала. Саммервилл придержал за футболку Траоре, вингер “Вулверхэмптона” остановился, а “Лидс” продолжил свою атаку, которая увенчалась голом Родриго. Скамейка запасных “Вулвз” взорвалась в возмущении, но гол не был отменен.

4:2 – победа позволила “Лидсу” подняться из зоны вылета, “Вулвз” остаются тринадцатыми.

2 - Luke Ayling's last two goals in the Premier League:



March 18th 2022 away to Wolves

March 18th 2023 away to Wolves



Repeat. pic.twitter.com/w8SLAKkvNj — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2023

В игре “Астон Виллы” с “Борнмутом” такой борьбы не получилось. Команда Унаи Эмери во всем доминировала в противостоянии с “вишенками”. Три гола, три очка и клиншит – и счет мог быть крупнее.

Уже на седьмой минуте Бэйли классно разобрался в штрафной гостей, и выполнил прострел на Дугласа Луиса. “Борнмут” принялся искать свои моменты, и “Астон Вилла” могла играть так, как хотела.

После долгого периода расточительства хозяева все же смогли увеличить свое преимущество. На 80-й минуте Рэмзи забил второй гол, а точку в матче поставил Буэндиа.

“Астон Вилла” победила в 11-й раз, команда Эмери находится в буферной зоне между командами первой половины и таблицы и второй, и фактически сезон для нее завершен. Но сегодня “Вилла” играла с мотивацией. “Борнмут” демонстрирует типичные скачки аутсайдера – хорошие матчи против “Арсенала” и “Ливерпуля” сменяются поражением без шансов.

FULL-TIME Aston Villa 3-0 AFC Bournemouth



Douglas Luis, Jacob Ramsey and Emiliano Buendia score goals to secure all three points for the hosts#AVLBOU pic.twitter.com/yPonu88GMQ — Premier League (@premierleague) March 18, 2023

Прервал свою серию поражений “Лестер”. Команда Брендана Роджерса проиграла свои пять последний матчей, но смогла взять одно очко на поле “Брентфорда”. Это в любом случае позитивный результат, и возможно, отталкиваясь от него, Роджерс сможет во время перерыва на сборные подготовить свою команду к важным поединкам против “Кристал Пэлас”, “Астон Виллы” и “Борнмута”.

Игра “Брентфорд” – “Лестер” имела равный характер, с небольшим количеством моментов и спокойными эмоциями. Хозяева забили свой гол после стандарта, но Маддисону и Барнсу сразу после перерыва удалось организовать изящный гол в ответ. Справедливые 1:1.

# Команда И В Н П М РМ О 12 "Кристал Пэлас" 27 6 9 12 21-34 -13 27 13 "Вулверхэмптон" 28 7 6 15 22-41 -19 27 14 "Лидс Юнайтед" 27 6 8 13 35-44 -9 26 15 "Ноттингем Форест" 27 6 8 13 22-49 -27 26 16 "Лестер Сити" 27 7 4 16 38-47 -9 25 17 "Эвертон" 27 6 7 14 20-38 -18 25 18 "Вест Хэм Юнайтед" 26 6 6 14 24-34 -10 24 19 "Борнмут" 27 6 6 15 25-54 -29 24 20 "Саутгемптон" 28 6 5 17 23-46 -23 23

Чемпионат Англии, 28-й тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Борнмут” 3:0

Голы: Дуглас Луис 7, Рэмзи 80, Буэндиа 89

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Морено – Макгинн (Чамберс 90+1), Дуглас Луис – Бэйли (Траоре 65), Буэндиа (Дюран 90+1), Рэмзи – Уоткинс

“Борнмут”: Нету – Келли, Сенеси, Стивенс, Смит (Брукс 79) – Энтони (Семеньо 59), Лерма, Ротуэлл (Траоре 59), Уттара (Винья 90+1) – Биллинг (Мур 90+2) – Соланке

Предупреждения: Макгинн 7 – Биллинг 14, Лерма 58, Сенеси 66, Стивенс 79

Брентфорд, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Лестер” 1:1

Голы: Йенсен 32 – Барнс 52

“Брентфорд”: Райя – Хики, Пиннок, Ми, Генри – Йенсен (Баптист 70), Нергор, Дамсгор (Дасилва 61) – Мбемо (Янссон 90+4), Тоуни, Висса (Шаде 61)

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Суттар, Амарти, Перейра – Дьюсберри-Холл, Ндиди (Сумаре 75) – Барнс, Маддисон (Ихеаначо 90), Тете (Прат 66) – Дака (Варди 66)

Предупреждения: Нергор 40, Баптист 89, Баптист 90+2 – Маддисон 22, Сумаре 84

Удаление: Баптист 90+2

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Лидс” 2:4

Голы: Хонни 65, Кунья 73 – Харрисон 6, Эйлинг 49, Кристенсен 62, Родриго 90+7

“Вулверхэмптон”: Са – Семеду (Кунья 57), Доусон (Коллинз 46), Килман, Хонни – Невеш (Моутинью 76), Лемина – Поденсе (Траоре 57), Гомеш, Нету (Сарабия 46) – Хименес

“Лидс”: Мелье – Фирпо (Стрейк 81), Вебер, Кох, Эйлинг – Маккенни, Рока – Ньонто (Кристенсен 61), Ааронсон (Саммервилл 81), Харрисон – Бамфорд (Родриго 67)

Предупреждения: Семеду 53, Гомеш 87 – Рока 75, Мелье 90+10

Удаление: Хонни 84

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Тоттенхэм” 3:3

Голы: Адамс 46, Уолкотт 77, Уорд-Прауз 90+3 – Порро 45+1, Кейн 65, Перишич 74