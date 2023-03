АПЛ. Важная победа Лидса над Вулвз, поражение Борнмута, Лестер остановил Брентфорд 

Четыре очка между двенадцатым “Кристал Пэлас” и двадцатым “Саутгемптон”. Сразу девять команды втянуты в борьбу за выживание в АПЛ, и в субботу днем пять из них проводили свои матчи, “Вулверхэмптон” и “Лидс” встречались между собой.

Эта встреча получилась самой зрелищной и результативной.

Игру раскрыл быстрый гол. “Лидсу” удалось оставить Ньонто в дуэли один против один Семеду и молодой итальянец его конечно же выиграл. Прострел в штрафную под удар Харрисону, и мяч в воротах.

“Вулверхэмптон” много владел мячом, но в последней трети у команды Лопетеги были проблемы. Еще и рефери вновь принял решение не пользу “вулзв”. В прошлом туре в игре против “Ньюкасла” судьи не поставили за пенальти за фол Поупа на Хименеса, а сегодня в ситуации 50 на 50 Майкл Салисбери решил, что Фирпо не фолил на Семеду в штрафной. Лопетеги был очень злой.

Испанец по своему обычаю рано провел замены, но эффект получился обратным – “Лидс” забил второй. Подача с углового Роки и Эйлинг каким-то образом остался сам на дальней штанге. 0:2.

Лопетеги сделал еще две замены и “Вулверхэмптон”... пропустил снова. И гол забил Расмус Кристенсен, который появился на поле секунды назад. Датский вингбек/вингер разобрался в штрафной “вулвз” с Хонни и Килманом, и поразил ворота.

3:0, но это было только начало. Хонни сразу же отыграл один гол, пробив по пустым воротам после выхода из них Мелье. Не проходит и десяти минут как при помощи рикошета свой мяч забил и Кунья. “Вулверхэмптон” почувствовал шанс на камбек, команда Лопетеги выполняла много ударов, и Мелье пришлось много крутиться, выполняя сэйвы.

Даже после удаление Хонни, “Вулвз” играл рискованно, и на 90+7 минуте пропустил четвертый гол. И здесб не обошлось без скандала. Саммервилл придержал за футболку Траоре, вингер “Вулверхэмптона” остановился, а “Лидс” продолжил свою атаку, которая увенчалась голом Родриго. Скамейка запасных “Вулвз” взорвалась в возмущении, но гол не был отменен.

4:2 – победа позволила “Лидсу” подняться из зоны вылета, “Вулвз” остаются тринадцатыми.

2 - Luke Ayling's last two goals in the Premier League:



March 18th 2022 away to Wolves

March 18th 2023 away to Wolves



Repeat. pic.twitter.com/w8SLAKkvNj