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Ришарлисон получил травму в старте матча с Саутгемптоном
Форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон покинул поле в слезах из-за травмы на 4-й минуте игры.
В рамках матча 28-го тура английской Премьер-лиги "Саутгемптон" принимает лондонский "Тоттенхэм" . Уже на четвёртой минуте встречи форвард гостей Ришарлисон покинул поле со слезами на глазах из-за травмы, направившись сразу в подтрибунное помещение. Вместо него на поле вышел Деян Кулушевски.
В концовке первого тайма Педро Порро ("Тоттенхэм") открыл счет 0:1.
Ранее бразильский футболист жаловался на то, что его дебютный сезон в составе лондонского клуба складывается не самым удачным образом, что также подтвердил главный тренер "шпор" Антонио Конте. В 18-ти матчах АПЛ у Ришарлисон только три результативные передачи и ни одного забитого мяча.
Единственные два мяча в составе "Тоттенхэм" игрок забил в Лиге чемпионов, которую клуб покинул на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от "Милана" по сумме двух встреч (0:1).
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