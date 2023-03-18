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АПЛ. Саутгемптон – Тоттенхэм 3:3. Шпоры не осилили аутсайдера

Англия
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"Святые" отыграли два мяча

АПЛ. Саутгемптон – Тоттенхэм 3:3. Шпоры не осилили аутсайдера

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 28-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

В матче между представителем зоны вылета и претендентом на путевку в Лигу чемпионов выдался насыщенный матч на разнообразие событий. К примеру, еще в первом тайме тренеры обеих команд провели четыре вынужденные замены. В частности, многострадальный в этом сезоне Ришарлисон в слезах покинул поле уже на пятой минуте. Позже не смогли продолжить игру центрбеки хозяев Белла-Кочап и Беднарек, а также защитник гостей Дэвис. Из-за такого количества длинных пауз к первому тайму арбитр добавил семь минут.

Пытались команды создавать моменты, однако большинство ударов с хороших позиций были заблокированы. Сон Хин Мин имел шанс отличиться – пробил рядом со штангой. А вот его одноклубник Порро все же вымучил гол “Тоттенхэма” в компенсированное до первого тайма время. Испанец как раз замкнула навес Сона.

Мало чем уступал "Саутгемптон". Еще в первом Уокер-Питерс мог сравнять счет, но пробил выше ворот. Однако уже на первой минуте второй половины встречи хозяева восстановили паритет: Адамс удачно сыграл на опережение после прострела Уолкотта.

Кейн проводил довольно спокойный матч в первый час – дальше начал выделяться. Сначала мог отдать пас на свободных Сона или Скиппа, но пожалел: пробил сам выше ворот. А уже на 65-й минуте реализовал свой шанс после паса Кулусевского. Потом еще и Перишич сделал счет 1:3. И эти два гола были забиты достаточно легко для "шпор", ведь оборона "святых" была не святой.

А вот атака хозяев действовала совершенно в противоположном русле. Между голами Кейна и Перишича, а также уже при счете 1:3 “Саутгемптон” мог забивать, но дважды лондонцев спас Форстер. На 77-й минуте голкипер "шпор" уже ничего поделать не смог. Защитники гостей забыли у Уолкотта, расстрелявшего ворота "Тоттенгема".

И это еще не всё. Сразу "святые" должны были делать счет 3:3. Тот же Уолкотт вывел один на один с голкипером Мару, но Форстер выиграл дуэль у молодого нападающего. "Шпоры" пытались успокоить атакующий потенциал соперника, и это у них получилось. Почти до конца дотащили гости, но в компенсированное время Сарр – через несколько минут после выхода на замену – привез пенальти. Уорд-Праус идеальным ударом в девятку реализовал точку.

Если бы не Форстер, гости вполне могли и проиграть. Оборонное звено "Саутгемптона" сегодня не поразило – в ворота Базуна залетело практически все. А вот завершающая фаза хозяев была не столь роковой. Последняя команда АПЛ набирает очередное очко против команды из верхней части таблицы, "Тоттенхэм" снова теряет зачетные пункты против аутсайдера.

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 3:3

Голы: Адамс 46, Уолкотт 77, Ворд-Праус 90+3 (пен.) – Порро 45+1, Кейн 65, Перишич 75

"Саутгемптон": Базуну – Уокер-Питерс, Беднарек (Мейтленд-Найлс 34), Белла-Кочап (Салиса 8), Перро – Ворд-Праус, Лавия – Эльюнусси (Сулемана 70), С. Армстронг (Алькарас 70), Уолкотт – Адамс (Мара 70)

"Тоттенхэм": Форстер – Ромеро, Дайер, Лангле – Порро (Эмерсон 86), Скипп, Гейбьерг, Дэвис (Перешич 37) – Ришарлисон (Кулусевский 5 (Сарр 86)), Сон – Кейн

Предупреждения: Сулемана 87 – Скипп 85

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон"
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