АПЛ. Челси – Эвертон 2:2. Ириски производства Дайча пенсионерам не по зубам

Увы, но в анонсе, а именно в пункте "предварительные составы", мы подметили верно: и Мудрик, и Миколенко действительно начали дерби "синих" на скамейке запасных. Учитывая выздоровление Пулишича, выход американца на замену в Лестере, а также недавнюю простуду Виталия – все закономерно. Поттер с первых минут доверился Кристиану на одной из позиций в атакующей тройке, а любитель архаичных суеверий Дайч – Бену Годфри на позиции левого защитника. Шон не внес ни одного изменения в тот старт, который неделю назад вышел обыгрывать "Брентфорд".

Для описания первого тайма очень сложно придумать что-то оригинальное. "Челси" давил и сбавил обороты лишь через полчаса от стартового свистка. "Ириски" оборонялись всей командой, заблокированных ударов у хозяев была куча. Старался и Пикфорд, несколько раз подопечных Поттера подводила точность. Моменты "Челси" реально создавал и был близок к тому, чтобы открыть счет до перерыва. Остроумно работали с мячом Энцо Фернандес и Жоау Феликс, каждое касание снаряда от зимних новичков лондонцев получалось осмысленным.

Впрочем, и под занавес 45-минутки хозяева тоже владели инициативой, просто на этом отрезке команда Дайча хотя бы получила возможность организовать несколько навесов в штрафную площадку Кепы. Никаких трудностей ни у испанского голкипера, ни у его обороны с подачами в исполнении гостей не возникло.

Вторая половина встречи началась в том же духе, что и первая. Если удар Хавертца головой Пикфорд хотя бы отбил перед собой, то с бильярдным выстрелом Феликса вратарь "Эвертона" ничего поделать не смог (1:0). Мяч катился к левой штанге ворот Джордана целую вечность, но все же от стойки сфера и пересекла линию. Почти сразу же подкрученным ударом с левой ноги забил и Пулишич, однако перед этим Жоау заскочил в офсайд.

Всю опасность "Эвертон" генерировал через размашистые подачи. Первый угловой для гостей в матче, заработанный на экваторе второго тайма, подарил еще один корнер, и вот именно он и позволил команде Дайча сравнять цифры на табло. Тарковский выиграл борьбу на втором этаже и сбросил мяч во вратарскую, где Ковачич и Кепа не справились с Дукуре (1:1).

"Челси" бросился чинить ситуацию и сделал это. С игры Хавертц, как оказалось, только пристрелялся, а вот с 11-метрового немец вывел хозяев вперед. Тарковский ошибся и снес Джеймса во владениях "Эвертона", это пенальти. Гости делали все, чтобы сбить Кая с толку, но с точки игрок "синих" оказался гораздо хитрее зачинщика сумбура Пикфорда (2:1).

И все же, коллектив Поттер не выстоял. Он просто еще не умеет идеально это делать. Не то чтобы "ириски" организовали штурм ворот "Челси" и навязали лондонцам нервную концовку, нет. Просто хозяева забыли чуть ли не о самом важном, что нужно делать при минимальном преимуществе – сохранять концентрацию.

Сыграли и две единственные замены от Дайча. Миколенко под давлением исполнил передачу с фланга в центр, где никем неприкрытый Дукуре отдал в касание на Симмса. Эллис продавил уставшего Кулибали и прошил Кепу (2:2). Не без предассиста Виталия "Эвертон" зарабатывает важный зачетный пункт, который потенциально может сыграть свою роль в сохранении прописки в АПЛ.

U T F T pic.twitter.com/58SZEhrVta — Everton (@Everton) March 18, 2023

"Челси"? Многие после трех побед "синих" подряд заговорили и о потенциальном триумфе в ЛЧ, и о попадании в ТОП-4. Многие, но не мы. Пускай лондонцы сначала набьют необходимые шишки.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Челси" – "Эвертон" 2:2

Голы: Феликс (52), Хавертц (76, с пенальти) – Дукуре (69), Симмс (89)

"Челси": Аррисабалага – Фофана (Чалоба, 87), Кулибали, Бадиашиль – Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Чилвелл – Пулишич (Галлахер, 62), Хавертц, Феликс (Чуквуэмека, 86)

"Эвертон": Пикфорд – Коулман (Миколенко, 84), Кин, Тарковский, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гейе (Симмс, 79), Онана, Макнил – Грэй

Предупреждения: Кулибали (57), Джеймс (74) – Гейе (29), Макнил (45+1)