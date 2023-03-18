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Ириски производства Дайча пенсионерам не по зубам. АПЛ. Челси – Эвертон 2:2

Англия
(1 голосов)

Мудрик на поле не вышел, Миколенко – в конце встречи на замену

Ириски производства Дайча пенсионерам не по зубам. АПЛ. Челси – Эвертон 2:2

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Челси" – "Эвертон" 2:2

Голы: Феликс (52), Хавертц (76, с пенальти) – Дукуре (69), Симмс (89)

"Челси": Аррисабалага – Фофана (Чалоба, 87), Кулибали, Бадиашиль – Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Чилвелл – Пулишич (Галлахер, 62), Хавертц, Феликс (Чуквуэмека, 86)

"Эвертон": Пикфорд – Коулман (Миколенко, 84), Кин, Тарковский, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гейе (Симмс, 79), Онана, Макнил – Грэй

Предупреждения: Кулибали (57), Джеймс (74) – Гейе (29), Макнил (45+1)

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Шон Дайч Грэм Поттер Виталий Миколенко Михаил Мудрик Жоау Феликс Жоау Фелиш
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
18.03.2023 в 21:37
Если Поттер не будет давать выпускать Мудрика даже на замену и давать играть только раз в месяц, он никогда не адаптируется в АПЛ и только потеряет уверенность в своих силах. Тем более в сегодняшнем матче напрашивался его выход на замену, в итоге доигрались играя на удержание счета с Эвертоном.
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Siren05 (Мариуполь)
18.03.2023 в 21:32
У Миколенко предголевая передача!
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