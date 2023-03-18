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Ириски производства Дайча пенсионерам не по зубам. АПЛ. Челси – Эвертон 2:2
Мудрик на поле не вышел, Миколенко – в конце встречи на замену
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Данни Ингленд (Англия)
"Челси" – "Эвертон" 2:2
Голы: Феликс (52), Хавертц (76, с пенальти) – Дукуре (69), Симмс (89)
"Челси": Аррисабалага – Фофана (Чалоба, 87), Кулибали, Бадиашиль – Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Чилвелл – Пулишич (Галлахер, 62), Хавертц, Феликс (Чуквуэмека, 86)
"Эвертон": Пикфорд – Коулман (Миколенко, 84), Кин, Тарковский, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гейе (Симмс, 79), Онана, Макнил – Грэй
Предупреждения: Кулибали (57), Джеймс (74) – Гейе (29), Макнил (45+1)
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