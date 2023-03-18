Ириски производства Дайча пенсионерам не по зубам. АПЛ. Челси – Эвертон 2:2

Если Поттер не будет давать выпускать Мудрика даже на замену и давать играть только раз в месяц, он никогда не адаптируется в АПЛ и только потеряет уверенность в своих силах. Тем более в сегодняшнем матче напрашивался его выход на замену, в итоге доигрались играя на удержание счета с Эвертоном.