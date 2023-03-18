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Кубок Англии. Манчестер Сити - Бернли 6:0. Очередной хет-трик Холанда и мастер-класс Де Брюйне

Англия
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Горожане сделали игру за три минуты и вышли в полуфинал

Кубок Англии. Манчестер Сити - Бернли 6:0. Очередной хет-трик Холанда и мастер-класс Де Брюйне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

До сегодня четыре из пяти последних матчей на “Этихаде” между “Манчестер Сити” и “Бернли” заканчивались победами “горожан” 5:0. Только в прошлом сезоне “кларетс” уступили всего 0:2. “Бернли” вылетел в Чемпионшип, сменил тренера и почти всю команду, но некоторые привычки остаются неизменными. Пеп Гвардиола выиграл 15 из 16 матчей против “Бернли”, а Эрлинг Холанд уже открыл пятый десяток голов за “Сити”.

Кубок Англии, четвертьфинал. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Бернли” 6:0

Голы: Холанд 32, Холанд 35, Холанд 59, Альварес 62, Палмер 68, Альварес 73

“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер, Диаш (Аканджи 63), Лапорт – Родри (Филлипс 66), Льюис (Гомес 66) – Марез, Де Брюйне (Грилиш 89), Альварес, Фоден – Холанд (Палмер 63)

“Бернли”: Пикок-Фаррелл – Маатсен (Тэйлор 77), Байер, Аль-Дахиль, Робертс – Гудмундссон (Корк 46), Каллен – Зарури, Винитью (Бастиен 77), Телла (Обафеми 64) – Фостер (Барнс 46)

Предупреждение: Барнс 90+1

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В статье: Венсан Компани Кубок Англии Манчестер Сити Бернли Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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