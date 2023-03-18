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Конте публично раскритиковал руководство Тоттенхэма
Наставник "шпор" Антонио Конте раскритиковал своих игроков.
Фото: uefa.com
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте после упущенной победы над "Саутгемптоном"
"Клуб несёт ответственность за трансферный рынок, ответственность также несёт тренер. Но игроки, что же игроки? Я вижу только 11 человек, которые играют сами за себя. Сейчас впереди в АПЛ 10 игр, и кто-то думает, что с таким настроем мы сможем бороться, за что же — седьмое, восьмое место? Что это?! Я не привык бороться за это.
Здесь к этому привыкли. Они не играют во что-то важное. Они не хотят играть под давлением, они не хотят играть в состоянии стресса. Здесь хотят, чтобы всё было легко. На протяжении 20 лет в команде один и тот же владелец, но они никогда ничего не выигрывали. Почему? Каждый сезон проходит одинаково, независимо от того, кто тренер.
Если они хотят продолжать в том же духе, они могут сменить много менеджеров, но ситуация не поменяется. Поверьте мне", — приводит слова Конте Football Italia.
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