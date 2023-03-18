Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Челси Поттер: Я разочарован, мы хотели победить
Главный тренер "синих" разочарован голами в конце матча.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал ничейных исход матча 28-го тура Премьер-лиги с "Эвертоном"
"Мы показали хорошую игру, поэтому разочарованы голами, которые пропустили сегодня. Мы думали, что сыграли достаточно хорошо, чтобы набрать три очка, но, в конечном счёте, если вы плохо защищаетесь, то не добьётесь результата.
Мы проиграли много поединков в штрафной, а когда это происходит, то возникает опасность. Надо отдать должное "Эвертону", у них это хорошо получается, но мы должны играть лучше. Это разочаровывает.
Я действительно разочарован, потому что мы хотели победить. Я увидел много позитивных моментов в нашем выступлении, но возникает неприятное чувство, когда ты не набираешь три очка", — приводит слова Поттера BBC.
Напомним, Мудрик на поле не вышел, Миколенко появился на замену в конце встречи и помог добыть результат.
Популярное сейчас
- День славы Цыганкова. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
- Вернидуб - о Рафаилове: Таких людей нельзя будет пускать в Украину
- Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Иан Райт: То, что Арсенал не смог получить Мудрика – возможно, самое лучшее, что произошло с ними
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная невеста главного бомбардира Фейеноорда. ФОТО