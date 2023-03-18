Наставник Челси Поттер: Я разочарован, мы хотели победить

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал ничейных исход матча 28-го тура Премьер-лиги с "Эвертоном" (2:2).

"Мы показали хорошую игру, поэтому разочарованы голами, которые пропустили сегодня. Мы думали, что сыграли достаточно хорошо, чтобы набрать три очка, но, в конечном счёте, если вы плохо защищаетесь, то не добьётесь результата.

Мы проиграли много поединков в штрафной, а когда это происходит, то возникает опасность. Надо отдать должное "Эвертону", у них это хорошо получается, но мы должны играть лучше. Это разочаровывает.

Я действительно разочарован, потому что мы хотели победить. Я увидел много позитивных моментов в нашем выступлении, но возникает неприятное чувство, когда ты не набираешь три очка", — приводит слова Поттера BBC.

Напомним, Мудрик на поле не вышел, Миколенко появился на замену в конце встречи и помог добыть результат.