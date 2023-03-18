Холанд: 7:0 и 6:0 перед международным перерывом поражают

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал разгромную победу над "Бернли" в рамках 1/4 финала Кубка Англии.

"Последние несколько игр были хорошими, важными играми. 7:0 (прим. - в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов "Ман Сити" разгромил "Лейпциг") и 6:0 перед международным перерывом поражают, я очень счастлив. Каждый гол для меня значит много, каждый гол для команды значит много.