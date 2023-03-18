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Холанд: 7:0 и 6:0 перед международным перерывом поражают
Эрлинг записал на свой счет очередной хет-трик
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал
"Последние несколько игр были хорошими, важными играми. 7:0 (прим. - в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов "Ман Сити" разгромил "Лейпциг") и 6:0 перед международным перерывом поражают, я очень счастлив. Каждый гол для меня значит много, каждый гол для команды значит много.
6:0 сегодня – удивительный результат против хорошей команды "Бернли", я очень рад. Мы знаем, что следующая игра состоится на "Уэмбли". Мы находимся в той части сезона, когда мы должны быть на высоте постоянно. Сейчас все решается", – рассказал норвежец.
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