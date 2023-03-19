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Челси - Эвертон 2:2. Обзор матча и видео голов
Миколенко поучаствовал в ничейном матче Стэмфорд Бридж - видеообзор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Челси” прервал свою серию из трех побед во всех турнирах, поделив очки с “Эвертоном”. “Синие” дважды выходили вперед благодаря голам Феликса и Хавертца с пенальти, но один из аутсайдеров дважды забивал в ответ. Сначала Дукуре отметился головой, а очко “Эвертону” принес форвард Эллис Симмс. Для 22-летнего нападающего это был первый гол за “Эвертон”. Во второй голевой атаке “ирисок” принял участие Виталий Миколенко, а Михаил Мудрик просидел все 90 минут на скамейке запасных.
Чемпионат Англии, 28-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
Голы: Феликс 52, Хавертц 76 (пен.) – Дукуре 69, Симмс 89
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