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Вегхорст: Главное, чего хочет Манчестер Юнайтед, это выигрывать трофеи
Нападающий мотивирован на результат
Twitter Manchester United
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ваут Вегорст рассказал о желании его клуба выиграть Кубок Англии, а также поделился эмоциями от победы в Кубке лиги:
"Конечно, мы хотим сыграть на "Уэмбли" в финале Кубка Англии. Матч с "Ньюкаслом" в финале Кубка лиги на этом стадионе был отличным опытом. Там была прекрасная атмосфера, в которой имелось нечто особенное. Но главное, чего мы хотим — это выигрывать трофеи.
Мы все жаждем большего. Кубок Англии определённо витает у нас в голове. Мы хотим не просто отправиться на "Уэмбли", чтобы сыграть там в полуфинале и финале, но и выиграть трофей.
Кубок лиги был моим первым трофеем. В тот момент, когда мы его выиграли, я увидел толпу празднующих болельщиков. Я насладился этим моментом и запомнил его на всю жизнь.
Всю свою карьеру я работал, чтобы достичь высшего уровня в футболе. И наш клуб, "Манчестер Юнайтед", определённо один из крупнейших клубов в мире. Я горд и счастлив быть здесь", - сказал игрок.
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