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Каррагер: Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матчи сборных

Англия
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Эксперт считает слова коуча недопустимыми

Каррагер: Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матчи сборных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал слова главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте о том, что все игроки его команды играют сами за себя:

"Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матче сборных. "Шпоры" должны просто лишить его страданий. И сделать это сегодня вечером.

Его тезис о том, что "шпоры" не выиграют в течение длительного времени, верен, но нельзя так говорить о своем клубе. Особенно, когда вы получаете от него безумные деньги.

Улучшение в "Арсенале" в этом сезоне после того, как в прошлом сезоне он финишировал выше них, уничтожает многие его аргументы", - сказал Каррагер.

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В статье: Антонио Конте Джейми Каррагер Тоттенхэм (Лондон)
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