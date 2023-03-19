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Каррагер: Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матчи сборных
Эксперт считает слова коуча недопустимыми
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал слова главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте о том, что все игроки его команды играют сами за себя:
"Конте хочет быть уволен уже во время этой паузы на матче сборных. "Шпоры" должны просто лишить его страданий. И сделать это сегодня вечером.
Его тезис о том, что "шпоры" не выиграют в течение длительного времени, верен, но нельзя так говорить о своем клубе. Особенно, когда вы получаете от него безумные деньги.
Улучшение в "Арсенале" в этом сезоне после того, как в прошлом сезоне он финишировал выше них, уничтожает многие его аргументы", - сказал Каррагер.
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