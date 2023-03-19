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Саутгейт: К Рашфорду вернулась уверенность. Он снова рад игре в футбол

Англия
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Тренер высоко оценивает качества игрока

Саутгейт: К Рашфорду вернулась уверенность. Он снова рад игре в футбол

Twitter Squawka

Наставник сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт высказался о причинах прогресса нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.

"Всё дело в том, что он снова рад игре в футбол. Когда он оказывается с мячом в хорошей позиции, вы ожидаете, что он забьёт гол. Какое-то время это было не так. Но сейчас к нему снова вернулась уверенность.

Атмосфера в клубе, конечно, пошла ему на пользу. Все проблемы уладились. У него теперь есть тренер, которого он явно уважает и у которого есть чёткая связь с командой, тренер знает чего ждать от своих футболистов в игре с мячом и без него. Они придерживаются одного стиля игры. Но в прошлом году в середине сезона они пережили смену тренера, что добавило тревожных моментов.

Маркус находится в том положении, в котором хочет быть каждый игрок и спортсмен. Вы не можете оставаться в таком состоянии вечно, и вы быстрее должны пытаться вернуться в него, когда что-то не получается. Но сейчас он чувствует себя очень уверенно", - сказал тренер.

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В статье: Гарет Саутгейт Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
BBC

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