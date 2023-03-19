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Арсенал - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Зинченко в игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг "Арсенал" провел драматический матч Лиги Европы против "Спортинга", которому уступил в серии пенальти. Команде Микеля Артеты уже нужно забывать о еврокубках и настраиваться на борьбу за чемпионство в лиге, где "канониры" пока имеют преимущество над "Манчестер Сити" в пять очков.
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Чемпионат Англии 28-й тур
19 марта. Начало в 16:00
"Арсенал" - "Кристалл Пэлас"
Трансляция канала Setanta Sports на сервисе MEGOGO
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