Шеффилд Юнайтед стал вторым полуфиналистом Кубка Англии

“Шеффилд Юнайтед” и “Блэкберн Роверс” ведут непростую борьбу за повышение в АПЛ, но обе команды очень ответственно отнеслись и к матчам Кубка Англии, в частности в прошлом раунде обыграв “Тоттенхэм” и “Лестер” соответственно. Цена за победу была очень высока – поездка на “Уэмбли”.

И обе команды устроили впечатляющие зрелище, забив на двоих пять голов в драматичном матче. “Блэкберн” выигрывал 2:1, но в итоге пропустил два гола в конце игры. Решающий удар на 90+1 минуте выполнил 21-летний атакующий хавбек Томми Дойл, права на которого принадлежат “Манчестер Сити”.

OH MY WORD ????@Tommy_Doyle8 with a last-minute stunner for @SheffieldUnited ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/lum5BWgdyJ