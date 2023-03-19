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Шеффилд Юнайтед стал вторым полуфиналистом Кубка Англии
В результативном матче клинки переиграли Блэкберн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Шеффилд Юнайтед” и “Блэкберн Роверс” ведут непростую борьбу за повышение в АПЛ, но обе команды очень ответственно отнеслись и к матчам Кубка Англии, в частности в прошлом раунде обыграв “Тоттенхэм” и “Лестер” соответственно. Цена за победу была очень высока – поездка на “Уэмбли”.
И обе команды устроили впечатляющие зрелище, забив на двоих пять голов в драматичном матче. “Блэкберн” выигрывал 2:1, но в итоге пропустил два гола в конце игры. Решающий удар на 90+1 минуте выполнил 21-летний атакующий хавбек Томми Дойл, права на которого принадлежат “Манчестер Сити”.
OH MY WORD ????@Tommy_Doyle8 with a last-minute stunner for @SheffieldUnited ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/lum5BWgdyJ— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2023
Ранее именно “горожане” первыми
Кубок Англии, четвертьфинал. Шеффилд, “Брэмолл Лейн”
“Шеффилд Юнайтед” – “Блэкберн” 3:2
Голы: Галлахер 28 (авт.), Макберни 81, Дойл 90+1 – Диас 21 (пен.), Шмодикс 60
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