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Шеффилд Юнайтед стал вторым полуфиналистом Кубка Англии

Англия
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В результативном матче клинки переиграли Блэкберн 

Шеффилд Юнайтед стал вторым полуфиналистом Кубка Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Шеффилд Юнайтед” и “Блэкберн Роверс” ведут непростую борьбу за повышение в АПЛ, но обе команды очень ответственно отнеслись и к матчам Кубка Англии, в частности в прошлом раунде обыграв “Тоттенхэм” и “Лестер” соответственно. Цена за победу была очень высока – поездка на “Уэмбли”.

И обе команды устроили впечатляющие зрелище, забив на двоих пять голов в драматичном матче. “Блэкберн” выигрывал 2:1, но в итоге пропустил два гола в конце игры. Решающий удар на 90+1 минуте выполнил 21-летний атакующий хавбек Томми Дойл, права на которого принадлежат “Манчестер Сити”.

Ранее именно “горожане” первыми вышли в полуфинал Кубка Англии.

Кубок Англии, четвертьфинал. Шеффилд, “Брэмолл Лейн”

“Шеффилд Юнайтед” – “Блэкберн” 3:2

Голы: Галлахер 28 (авт.), Макберни 81, Дойл 90+1 – Диас 21 (пен.), Шмодикс 60

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В статье: Кубок Англии Шеффилд Юнайтед Блэкберн Роверс
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