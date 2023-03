АПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 4:1. Разочарования забываются быстро

“Арсенал” установил рекорд Премьер-лиги, победив в девятом лондонском дерби в сезоне. “Кристал Пэлас” в пятницу остался без тренера, в отставку был отправлен легенда “Арсенала” Патрик Виейра. Это не помогло прервать негативную серию “Пэлас”. Команда иж южного Лондона не может выиграть уже в 12 матчах АПЛ подряд. Для “Арсенала” это была шестая подряд победа в чемпионате. Так как “Сити” пропускает тур, команда Микеля Артеты увеличила отрыв до восьми очков.

Игра против “Спортинга” в четверг забрала не только много физических и эмоциональных сил у “Арсенала”, но и оставила “канониров” без основного защитника. Уильям Салиба вылетел на несколько месяцев из-за травмы, и его место в основе занял Холдинг. Больше никаких сюрпризов не было. Троссард остается основным, пока Жезус набирает игровой ритм.

“Пэлас” хорошо начал матч, а “Арсенал” был безынициативным. В первые 20 минут у хозяев не было ни одного удара, а Уилфрид Заха пробил в штангу после прохода по флангу.

Но затем игра резко изменилась. “Арсенал” включил следующую передачу, прижав “Кристал Пэлас” к своим воротам. “Пэлас” отказался от агрессии, сел в штрафной, и зря. “Арсенал” легко справляется с закрытыми командами.

Первая атака началась с того, что Заха не доиграл в защите, Уайт отобрал у него мяч, дал паса Саке, а вингер “Арсенала” выполнил прострел на Мартинелли. Бразилец ловко, по-футзальному, переложил мяч с ноги на ногу, и точно пробил по воротам.

“Арсенал” продолжал кружить у ворот “Кристал Пэлас”, и до перерыва забил второй гол. Все началось с хорошо паса Зинченко в штрафную, затем мяч оказался у Сака на противоположном фланге, он воспользовался помощью Уайта, чтобы выйти на ударную позицию, и затем пробил Уитворта.

Bukayo Saka is just the 10th player to record double figures for goals and assists in the Premier League for Arsenal



97-98, 98-99 Bergkamp

02-03, 04-05 Henry

08-09 van Persie

09-10 Fabregas

12-13 Walcott

12-13 Cazorla

16-17 Alexis

22-23 Saka