АПЛ. Арсенал - Кристал Пэлас 4:1. Разочарования забываются быстро

“Арсенал” установил рекорд Премьер-лиги, победив в девятом лондонском дерби в сезоне. “Кристал Пэлас” в пятницу остался без тренера, в отставку был отправлен легенда “Арсенала” Патрик Виейра. Это не помогло прервать негативную серию “Пэлас”. Команда иж южного Лондона не может выиграть уже в 12 матчах АПЛ подряд. Для “Арсенала” это была шестая подряд победа в чемпионате. Так как “Сити” пропускает тур, команда Микеля Артеты увеличила отрыв до восьми очков.

Игра против “Спортинга” в четверг забрала не только много физических и эмоциональных сил у “Арсенала”, но и оставила “канониров” без основного защитника. Уильям Салиба вылетел на несколько месяцев из-за травмы, и его место в основе занял Холдинг. Больше никаких сюрпризов не было. Троссард остается основным, пока Жезус набирает игровой ритм.

“Пэлас” хорошо начал матч, а “Арсенал” был безынициативным. В первые 20 минут у хозяев не было ни одного удара, а Уилфрид Заха пробил в штангу после прохода по флангу.

Но затем игра резко изменилась. “Арсенал” включил следующую передачу, прижав “Кристал Пэлас” к своим воротам. “Пэлас” отказался от агрессии, сел в штрафной, и зря. “Арсенал” легко справляется с закрытыми командами.

Первая атака началась с того, что Заха не доиграл в защите, Уайт отобрал у него мяч, дал паса Саке, а вингер “Арсенала” выполнил прострел на Мартинелли. Бразилец ловко, по-футзальному, переложил мяч с ноги на ногу, и точно пробил по воротам.

“Арсенал” продолжал кружить у ворот “Кристал Пэлас”, и до перерыва забил второй гол. Все началось с хорошо паса Зинченко в штрафную, затем мяч оказался у Сака на противоположном фланге, он воспользовался помощью Уайта, чтобы выйти на ударную позицию, и затем пробил Уитворта.

Bukayo Saka is just the 10th player to record double figures for goals and assists in the Premier League for Arsenal



97-98, 98-99 Bergkamp

02-03, 04-05 Henry

08-09 van Persie

09-10 Fabregas

12-13 Walcott

12-13 Cazorla

16-17 Alexis

22-23 Saka — Orbinho (@Orbinho) March 19, 2023

“Пэлас” казался безнадежным, но “орлы” на старте второго тайма все же показали свое умение играть в футбол и профессионализм. Другое дело – когда у “Арсенала” идет игра, шансов у тебя мало. Позитивный отрезок “Пэлас” закончился с голом Джаки. Зинченко выполнил пас вперед швейцарцу, он выполнил стеночку с Троссардом, вошел в штрафную, и забил третий гол хозяев.

И все же “Арсенал” не был бы “Арсеналом”, если бы не пропустил один гол в домашнем матче. Только в трех из 14 домашних поединках “канонирам” удалось сделать клиншит. Стандарты у своих ворот – слабое место команды Артеты, и “Пэлас” отыграл один мяч после углового. Тут же снова мог забивать Заха, но не попал в дальний угол, но как раз уже случалось в этом матче, пыл гостей иссяк после очередного гола “Арсенала”. Сака забил свой двенадцатый гол в АПЛ, воспользовавшись пасом Кирана Тирни. Только Эрлинг Холанд (28+5) и Харри Кейн (21+2) имеют больше результативных действий в сезоне, чем 21-летний вингер “Арсенала” (12+10).

4:1 – “Арсенал” отправляется на международную паузу в хорошем настроении. Отрыв плюс восемь от “Сити” (правда у “горожан” игра в запасе), и разница мячей стала еще лучше. Впереди у команды Микеля Артеты еще десять “финалов” в чемпионате.

Чемпионат Англии, 28-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Кристал Пэлас” 4:1

Голы: Мартинелли 28, Сака 43, Джака 55, Сака 74 – Шлупп 63

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт (Жоржиньо 83), Холдинг, Габриэл (Кивиор 86), Зинченко (Тирни 65) – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Троссард (Жеззус 65), Мартинелли (Смит-Роу 83)

“Кристал Пэлас”: Уитворт – Митчелл, Гэхи, Томкинс, Уорд – Дукуре, Миливоевич (Хьюз 65) – Заха, Шлупп (Ахамада 82), Олисе (Эзе 82) – Эдуар (Айю 65)

Предупреждение: Томкинс 59