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Манчестер Юнайтед - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Кто справится с четвертьфинальным барьером Кубка Англии?

Манчестер Юнайтед - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне МЮ уже выиграл Кубок английской лиги. Кроме того, клуб продолжает борьбу за победу в Лиге Европы и Кубке Англии. В очередном раунде борьбы за последний из перечисленных трофеев "дьяволы" сегодня встретятся с "Фулхэмом" и сразятся за путевку в полуфинал турнира.

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Кубок Англии. Четвертьфинал
19 марта. Начало в 18:30
"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"
Трансляция канала Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед смотреть онлайн
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