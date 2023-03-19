Манчестер Юнайтед - Фулхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В этом сезоне МЮ уже выиграл Кубок английской лиги. Кроме того, клуб продолжает борьбу за победу в Лиге Европы и Кубке Англии. В очередном раунде борьбы за последний из перечисленных трофеев "дьяволы" сегодня встретятся с "Фулхэмом" и сразятся за путевку в полуфинал турнира.

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Кубок Англии. Четвертьфинал

19 марта. Начало в 18:30

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"

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