Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1. Три удаления и камбек команды тен Хага

Кубок Англии, 1/4 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крис Кавана

“Манчестер Юнайтед” продолжает борьбу сразу во всех возможных для себя турнирах. Сегодня они едва не вылетели из одного из них, однако во втором тайме случился момент, изменивший весь матч. Возможно, "Фулхэм" и хорошая команда на поле, однако психологии ей явно не хватает. У подопечных тэн Хага она гораздо крепче.

Первый тайм и старт второго последовал за "Фулхэмом". "Манчестер Юнайтед" пытался контролировать мяч, но обостряли гости. Уже на второй минуте был момент у Диопа, но его удар головой из-под перекладины потянул де Хеа. Дальше Гаррисон Рид и Виллиан разрывали фланги обороны МЮ, однако все лучшее оставили на вторую половину встречи.

После перерыва "дачники" сразу забили. И это не был ситуативный момент – все к этому шло. Дважды за несколько минут хозяев спас де Хеа, но на 50-й минуте с ударом Митровича испанец ничего сделать не смог.

После пропущенного Эрик Тэн Хаг внес коррективы в игру: вместо опорника Мактоминея вышел Антони. МЮ еще немного повозилось с мячом, де Хеа совершил еще один безумный сейв после удара Митровича в девятку, а затем бразилец взялся делать результат.

Антони разогнал контратаку правым флангом, отдал Санчо на отличное пространство, а тот обыграл голкипера, убрал на замахе защитника, пробил в пустые и... не забил! Бывший игрок "Шахтера" Виллиан помешал полету мяча. Но, как оказалось потом, бразилец сыграл рукой.

Арбитр побежал смотреть VAR и хотел это сделать в одиночестве. К нему подбежал главный тренер "Фулхэма" Да Силва "помочь" – Крис Кавана "поблагодарил" красной карточкой. Рефери пересмотрел момент и назначил справедливый пенальти. Также дал красную Виллиану за умышленную игру рукой (она действительно была). Обжаловать решение к арбитру прибежал Митрович, но сделал это странным образом: толкал Кавану. Судья уже держал в руках красную карточку, и показал ее еще и сербу.

