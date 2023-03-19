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Фофана пропустит мартовские матчи сборной Франции из-за травмы
Защитник получил травму в матче "Челси" против "Эвертона"
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский защитник лондонского "Челси" Уэсли Фофана получил травму подколенного сухожилия в недавнем матче АПЛ против "Эвертона".
Из-за повреждения игрок пропустит матчи сборной Франции в рамках отбора на Евро-2024, об этом сообщает издание L'Equipe.
Напомним, 24 марта национальная команда Франции будут принимать Нидерланды, а через три дня поедут на выезд против Ирландии.
Фофана, для которого этот вызов должен был стать первым в карьере, будет заменен Жан-Клером Тодибо из "Ниццы". Отметим, что Уэсли уже во второй раз в этом сезоне выбывает из-за травмы колена.
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