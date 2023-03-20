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Арсенал - Кристал Пэлас 4:1. Обзор матча и видео голов
Зинченко отыграл 65 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 28-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" дома уверенно обыграл "Кристалл Пелас" – 4:1. Александр Зинченко вышел на этот поединок в стартовом составе "канониров" и
Чемпионат Англии, 28-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Мартинелли 28, Сака 43, Джака 55, Сака 74 – Шлупп 63
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