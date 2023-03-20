Арсенал - Кристал Пэлас 4:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 28-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" дома уверенно обыграл "Кристалл Пелас" – 4:1. Александр Зинченко вышел на этот поединок в стартовом составе "канониров" и провел на поле 65 минут. После этого коуч хозяев поля Микель Артета заменил украинца на Терне. На данный момент "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" в таблице на 8 очков, однако у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.

Чемпионат Англии, 28-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Кристал Пэлас” 4:1

Голы: Мартинелли 28, Сака 43, Джака 55, Сака 74 – Шлупп 63