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Митровича могут отстранить от футбола на 2 года. Он пытался схватить главного арбитра в матче с Юнайтед

Англия
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Но есть и минимальный срок

Митровича могут отстранить от футбола на 2 года. Он пытался схватить главного арбитра в матче с Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающего "Фулхэма" Александра Митровича могут отстранить от футбола на срок до 2-х лет, сообщает Fourfourtwo.com. В матче с "Манчестер Юнайтед" он пытался схватить главного арбитра Криса Кавану.

Рефери сразу же показал нападающему прямую красную карточку. Это означает, что он точно пропустит следующие три игры команды. Дальше встпуают дисциплинарные правила, согласно которым минимальный срок дисквалификации в случае даже попытки физического контакта – 112 дней.

"Физический контакт или попытка физического контакта: отстранение от любой футбольной деятельности на срок от 112 дней до 2 лет. Рекомендуемый срок для начала до рассмотрения любых смягчающих или отягчающих обстоятельств — 182 дня", – говорится в регламенте.

Таким образом, если руководящий орган примет самое лояльное решение – Митрович пропустит концовку и начало следующего сезона.

Сообщается, что руководящий орган сегодня рассмотрит отчеты судей и примет решение 21-го марта. У Митровича и "Фулхэма" будет 2 дня, чтобы ответить, после чего вопрос будет рассматривать регулирующая комиссия.

В этом сезоне Митрович провел за "Фулхэм" 25 матчей, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Александр Митрович
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Источник:
fourfourtwo.com

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