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Конте считает, что некоторые игроки Тоттенхэма не хотят покидать зону комфорта

Англия
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Конте считает, что некоторые игроки Тоттенхэма не хотят покидать зону комфорта

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Продолжение работы Антонио Конте в "Тоттенхэме" под большим вопросом, считают в Sky Sports. Его могут уволить уже во время международного перерыва.

Менеджер считает, что некоторые игроки не хотят выходить из зоны комфорта, довольствуясь посредственными результатами, независимо от того, кто тренирует команду. Конте считается менеджером, который быстро прививает команде, которую он возглавил, менталитет победителей и он очень расстроен, что этого не получилось с "Тоттенхэмом". Итальянец считает, что клубы с неправильной культурой не добиваются успеха.

"Тоттенхэм" сыграл 18-го марта вничью с "Саутгемптоном" (3:3). "Шпоры" идут на 4-м месте в АПЛ, набрав 49 очков после 28-и туров.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
skysports.com

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