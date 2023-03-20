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Ман Сити уверен в переходе Беллингема. Реал ещё один основной претендент
В Мадриде следят за Бернарду Силвой, если не удастся оформить переход Беллингема
Фото: Bundesliga, Twitter
В "Манчестер Сити" растет уверенность в подписании Джуда Беллингема, сообщает ESPN. Вероятность перехода в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" мала.
Сообщается, что Беллингем – одна из главных целей "Сити" на летнее трансферное окно. "Дортмунд" не хочет продавать игрока и хотел бы оставить англичанина ещё на один сезон.
Второй главный претендент на Джуда – "Реал". В клубе также следят за Бернарду Силвой, который мог покинуть "Сити" прошлым летом. Ещё одна альтернатива для "Мадрида" – полузащитник "Сельты" Габриэль Вейга.
В этом сезоне Джуд Беллингем провел за "Боруссию" Дортмунд 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего хавбека в 110 миллионов евро.
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