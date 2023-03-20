  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Сити уверен в переходе Беллингема. Реал ещё один основной претендент
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Сити уверен в переходе Беллингема. Реал ещё один основной претендент

Англия
(1 голосов)

В Мадриде следят за Бернарду Силвой, если не удастся оформить переход Беллингема

Ман Сити уверен в переходе Беллингема. Реал ещё один основной претендент

Фото: Bundesliga, Twitter

Новина українською

В "Манчестер Сити" растет уверенность в подписании Джуда Беллингема, сообщает ESPN. Вероятность перехода в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" мала.

Сообщается, что Беллингем – одна из главных целей "Сити" на летнее трансферное окно. "Дортмунд" не хочет продавать игрока и хотел бы оставить англичанина ещё на один сезон.

Второй главный претендент на Джуда – "Реал". В клубе также следят за Бернарду Силвой, который мог покинуть "Сити" прошлым летом. Ещё одна альтернатива для "Мадрида" – полузащитник "Сельты" Габриэль Вейга.

В этом сезоне Джуд Беллингем провел за "Боруссию" Дортмунд 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего хавбека в 110 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм, Милан и Интер претендуют на форварда Зальцбурга
yellow-arrow
Антонио Конте могут уволить уже во время международной паузы
yellow-arrow
Претенденты на покупку Манчестер Юнайтед все больше уверены, что Глейзеры продадут клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде