Ман Сити уверен в переходе Беллингема. Реал ещё один основной претендент

В "Манчестер Сити" растет уверенность в подписании Джуда Беллингема, сообщает ESPN. Вероятность перехода в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" мала.

Сообщается, что Беллингем – одна из главных целей "Сити" на летнее трансферное окно. "Дортмунд" не хочет продавать игрока и хотел бы оставить англичанина ещё на один сезон.

Второй главный претендент на Джуда – "Реал". В клубе также следят за Бернарду Силвой, который мог покинуть "Сити" прошлым летом. Ещё одна альтернатива для "Мадрида" – полузащитник "Сельты" Габриэль Вейга.

В этом сезоне Джуд Беллингем провел за "Боруссию" Дортмунд 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего хавбека в 110 миллионов евро.