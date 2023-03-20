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Претенденты на покупку Манчестер Юнайтед все больше уверены, что Глейзеры продадут клуб

Англия
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Катарский шейх сделает ещё одно предложение

Претенденты на покупку Манчестер Юнайтед все больше уверены, что Глейзеры продадут клуб

Фото: manutd.com

Новина українською

Среди претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед" растет уверенность, что семья Глейзеров продаст клуб, сообщает Sky Sports. Катарский шейх Джассима ибн Хамада Аль Тани сделает ещё одно предложение о покупке клуба.

Сообщается, что переговоры в прошлый четверг прошли успешно. После них катарский шейх окончательно решил, что хочет быть владельцем "Юнайтед".

Ранее стало известно, что Аль Тани собирается удовлетворить запрос Глейзеров по стоимости клуба, а именно – заплатить около 6 миллиардов евро, несмотря на то, что изначально не собирался переплачивать за клуб.

Напомним, что второй претендент на покупку клуба – Джим Рэтклифф, компания которого (Ineos) владеет "Ниццей".

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В статье: Манчестер Юнайтед Глейзеры
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
21.03.2023 в 00:11
Надішліть шейхам реквізити для донатів для ЗСУ. Або хоча б спрямуйте до них Остапа Бендера.
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