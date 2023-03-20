Претенденты на покупку Манчестер Юнайтед все больше уверены, что Глейзеры продадут клуб

Среди претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед" растет уверенность, что семья Глейзеров продаст клуб, сообщает Sky Sports. Катарский шейх Джассима ибн Хамада Аль Тани сделает ещё одно предложение о покупке клуба.

Сообщается, что переговоры в прошлый четверг прошли успешно. После них катарский шейх окончательно решил, что хочет быть владельцем "Юнайтед".

Ранее стало известно, что Аль Тани собирается удовлетворить запрос Глейзеров по стоимости клуба, а именно – заплатить около 6 миллиардов евро, несмотря на то, что изначально не собирался переплачивать за клуб.

Напомним, что второй претендент на покупку клуба – Джим Рэтклифф, компания которого (Ineos) владеет "Ниццей".