  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Угадайте английский клуб по футболистам, которые в нем играли - квиз
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Угадайте английский клуб по футболистам, которые в нем играли - квиз

Англия
(3 голосов)

Результатами делитесь в комментариях

Угадайте английский клуб по футболистам, которые в нем играли - квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить карьеры известных футболистов, игравших в английских командах. Вам будут даны три игрока, нужно указать клуб, за который они все когда-то выступали.

По теме
yellow-arrow
Гендиректор Брайтона: Де Дзерби может уйти, когда захочет
yellow-arrow
Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Тоттенхэм, Милан и Интер претендуют на форварда Зальцбурга
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде