Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадайте английский клуб по футболистам, которые в нем играли - квиз
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Сегодня мы предлагаем вам вспомнить карьеры известных футболистов, игравших в английских командах. Вам будут даны три игрока, нужно указать клуб, за который они все когда-то выступали.
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