Гендиректор Брайтона: Де Дзерби может уйти, когда захочет

Генеральный директор "Брайтона" Пол Барбер рассказал о ситуации вокруг главного тренера Роберто Де Дзерби.

"У нас нет никакого желания, чтобы Роберто Де Дзерби уходил куда-либо в ближайшее время. Но он очень талантливый тренер, который, как и Мойсес Кайседо, может уйти, когда захочет", - сказал Барбер на подкасте The Beatiful Game.