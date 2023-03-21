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Гендиректор Брайтона: Де Дзерби может уйти, когда захочет

Англия
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Но в клубе намерены сохранить тренера

Гендиректор Брайтона: Де Дзерби может уйти, когда захочет

Фото: brightonandhovealbion.com

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Генеральный директор "Брайтона" Пол Барбер рассказал о ситуации вокруг главного тренера Роберто Де Дзерби.

"У нас нет никакого желания, чтобы Роберто Де Дзерби уходил куда-либо в ближайшее время. Но он очень талантливый тренер, который, как и Мойсес Кайседо, может уйти, когда захочет", - сказал Барбер на подкасте The Beatiful Game.

Ранее сообщалось, что в услугах Де Дзерби заинтересованы "Рома", "Челси", "Тоттенхэм" и ряд других европейских клубов.

После 25-ти сыгранных матчей "Брайтон" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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