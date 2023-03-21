Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас
Контракт до конца этого сезона
Фото: cpfc.co.uk
Известный английский тренер Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.
Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.Его ассистентами будут Пэдди Маккарти и Рэй Льюингтон. Дин Кили останется тренером вратарей. На этой должности 75-летний Рой сменил ранее уволенного Патрика Виейра.
Отметим, что Ходжсон уже руководил командой в период с 2017 по 2021 год. Последним его клубом был "Уотфорд", который он покинул прошлым летом.
"Кристал Пэлас" располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 28 матчах.
Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 21, 2023
Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.
Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.
Welcome back, Roy.#CPFC
Популярное сейчас
- "Это реальность". Экс-игрок Динамо рассказал, когда планирует завершить карьеру
- Хацкевич: Не понимаю, за какие заслуги Коноплянка сегодня вызывается в сборную
- "Это невозможно". В СНБО опровергли информацию о 100 тысячах погибших украинских военных
- Гвардиола: Заменил Холанда, чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО