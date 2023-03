Официально. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас

Известный английский тренер Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.Его ассистентами будут Пэдди Маккарти и Рэй Льюингтон. Дин Кили останется тренером вратарей. На этой должности 75-летний Рой сменил ранее уволенного Патрика Виейра.

Отметим, что Ходжсон уже руководил командой в период с 2017 по 2021 год. Последним его клубом был "Уотфорд", который он покинул прошлым летом.

"Кристал Пэлас" располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 28 матчах.

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.



Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.



Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.



Welcome back, Roy.#CPFC