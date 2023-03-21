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Официально. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас

Англия
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Контракт до конца этого сезона

Официально. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас

Фото: cpfc.co.uk

Новина українською

Известный английский тренер Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.Его ассистентами будут Пэдди Маккарти и Рэй Льюингтон. Дин Кили останется тренером вратарей. На этой должности 75-летний Рой сменил ранее уволенного Патрика Виейра.

Отметим, что Ходжсон уже руководил командой в период с 2017 по 2021 год. Последним его клубом был "Уотфорд", который он покинул прошлым летом.

"Кристал Пэлас" располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 28 матчах.

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В статье: Рой Ходжсон Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
cpfc.co.uk

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