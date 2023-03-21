Официально. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас

Известный английский тренер Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.Его ассистентами будут Пэдди Маккарти и Рэй Льюингтон. Дин Кили останется тренером вратарей. На этой должности 75-летний Рой сменил ранее уволенного Патрика Виейра.

Отметим, что Ходжсон уже руководил командой в период с 2017 по 2021 год. Последним его клубом был "Уотфорд", который он покинул прошлым летом.

"Кристал Пэлас" располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 28 матчах.