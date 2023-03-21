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Обнова перед Украиной. Хасселбайнк вошел в тренерский штаб сборной Англии
Джимми Флойд буте помощником Саутгейта
Getty Images/Global Images Ukraine
20-летний Джимми Флойд Хасселбайнк, который на днях официально объявил о завершении игровой карьеры, присоединился к тренерскому штабу сборной Англии.
В команде Саутгейта бывший нападающий, который родом из Суринама, заменил Криса Пауэлла. У него после ЧМ-2022 завершился контракт, продлевать который он не планировал.
Интересно, что ранее Хасселбайнк, работал наставником команды "Бартон Альбион", откуда ушел в сентябре прошлого года. При этом, нидерландец только на днях официально объявил о завершении карьеры игрока.
Напомним, 26 марта в рамках отбора на
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