Обнова перед Украиной. Хасселбайнк вошел в тренерский штаб сборной Англии

20-летний Джимми Флойд Хасселбайнк, который на днях официально объявил о завершении игровой карьеры, присоединился к тренерскому штабу сборной Англии.

В команде Саутгейта бывший нападающий, который родом из Суринама, заменил Криса Пауэлла. У него после ЧМ-2022 завершился контракт, продлевать который он не планировал.

Интересно, что ранее Хасселбайнк, работал наставником команды "Бартон Альбион", откуда ушел в сентябре прошлого года. При этом, нидерландец только на днях официально объявил о завершении карьеры игрока.