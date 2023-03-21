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Обнова перед Украиной. Хасселбайнк вошел в тренерский штаб сборной Англии

Англия
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Джимми Флойд буте помощником Саутгейта

Обнова перед Украиной. Хасселбайнк вошел в тренерский штаб сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-летний Джимми Флойд Хасселбайнк, который на днях официально объявил о завершении игровой карьеры, присоединился к тренерскому штабу сборной Англии.

В команде Саутгейта бывший нападающий, который родом из Суринама, заменил Криса Пауэлла. У него после ЧМ-2022 завершился контракт, продлевать который он не планировал.

Интересно, что ранее Хасселбайнк, работал наставником команды "Бартон Альбион", откуда ушел в сентябре прошлого года. При этом, нидерландец только на днях официально объявил о завершении карьеры игрока.

Напомним, 26 марта в рамках отбора на Евро-2024 будет сыгран матч между сборными Англии и Украины.

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В статье: Англия Джимми Флойд Хассельбайнк
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Источник:
Sky Sports

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