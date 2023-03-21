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Конте скорее всего уволят на этой неделе. Тоттенхэму будет сложно пригласить топового тренера

Англия
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Некоторые разделяют мысли Антонио

Конте скорее всего уволят на этой неделе. Тоттенхэму будет сложно пригласить топового тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Тоттенхэма" скорее всего уволит Антонио Конте на этой неделе, сообщает The Telegraph. Председатель совета директоров "шпор" Даниэль Леви понимает, что пригласить топового тренера будет сложно.

Считается, что часть безработных специалистов, которых можно было бы пригласить, разделяет мнение Конте по поводу того, что проблема не в тренерах "Тоттенхэма", а в самом клубе и футболистах.

Также считается, что в прошлом сезоне при Конте клуб показал результаты выше, чем реальный уровень команды.

Сообщается, что с учетом всех обстоятельств до конца сезона командой будет руководить Райан Мэйсон.

"Шпоры" идут на 4-м месте в АПЛ, занимая его с 49-ю очками после 28 туров.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
21.03.2023 в 22:22
Навіщо не топовому клубу топовий тренер? Вони повірили, що стали топовим клубом, коли Почеттіно плідно вибудував класну команду, а вони його за це турнули. Тож зараз вони плюс-мінус на своєму місці.
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