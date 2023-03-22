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Экс-тренер Шахтера может трудоустроиться в клубе АПЛ
Это может произойти летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека этим летом может перебраться в чемпионат Англии. Его рассматривают одним из кандидатов на тренерское кресло "Кристал Пэлас", сообщает The Guardian.
Британское издание утверждает, что Рой Ходжсон, который на полгода возглавил команду после увольнения Патрика Виейры, не задержится на более долгий срок.
Кроме Фонсеки, боссы "стекольщиков" рассматривают бывшего тренера "Боруссии" Менхенгладбах Ади Хюттера. В настоящее время он находится без работы.
"Кристал Пэлас" располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 28 матчах.
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