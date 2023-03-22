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Экс-тренер Шахтера может трудоустроиться в клубе АПЛ

Англия
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Это может произойти летом

Экс-тренер Шахтера может трудоустроиться в клубе АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека этим летом может перебраться в чемпионат Англии. Его рассматривают одним из кандидатов на тренерское кресло "Кристал Пэлас", сообщает The Guardian.

Британское издание утверждает, что Рой Ходжсон, который на полгода возглавил команду после увольнения Патрика Виейры, не задержится на более долгий срок.

Кроме Фонсеки, боссы "стекольщиков" рассматривают бывшего тренера "Боруссии" Менхенгладбах Ади Хюттера. В настоящее время он находится без работы.

"Кристал Пэлас" располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 28 матчах.

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В статье: Паулу Фонсека Кристал Пэлас (Лондон) Лилль
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Источник:
The Guardian

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