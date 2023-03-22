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Феликс сообщил Атлетико, что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды

Англия
(1 голосов)

Понял, что Симеоне не уйдет?

Феликс сообщил Атлетико, что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жоау Феликс сообщил руководству "Атлетико", что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды в "Челси", сообщает журналист Педру Алмейда. Соглашение с "Челси" истекает в конце сезона.

Жоау провел в "Челси" с января 9 матчей и отличился 2 забитыми голами.

Ранее сообщалось, что португалец счастлив в "Челси".

Напомним, что у Жоау натянутые отношения с Диего Симеоне. Полузащитник хоть и получал игровое время, но ему не нравилось как его используют. Руководство клуба каждый раз обещало Феликсу перед новым сезоном, что ситуация изменится, но ничего так и не поменялось.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Жоау Феликс
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