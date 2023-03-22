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Феликс сообщил Атлетико, что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды
Понял, что Симеоне не уйдет?
Getty Images / Global Images Ukraine
Жоау Феликс сообщил руководству "Атлетико", что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды в "Челси", сообщает журналист Педру Алмейда. Соглашение с "Челси" истекает в конце сезона.
Жоау провел в "Челси" с января 9 матчей и отличился 2 забитыми голами.
Ранее сообщалось, что португалец счастлив в "Челси".
Напомним, что у Жоау натянутые отношения с Диего Симеоне. Полузащитник хоть и получал игровое время, но ему не нравилось как его используют. Руководство клуба каждый раз обещало Феликсу перед новым сезоном, что ситуация изменится, но ничего так и не поменялось.
???? João #Felix has already informed Atlético Madrid that he doesn’t want to return to the Spanish club when his loan to Chelsea ends. ⛔️???????? pic.twitter.com/qIignA9hqW— Pedro Almeida (@pedrogva6) March 22, 2023
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