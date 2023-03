Феликс сообщил Атлетико, что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды

Жоау Феликс сообщил руководству "Атлетико", что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды в "Челси", сообщает журналист Педру Алмейда. Соглашение с "Челси" истекает в конце сезона.

Жоау провел в "Челси" с января 9 матчей и отличился 2 забитыми голами.

Ранее сообщалось, что португалец счастлив в "Челси".

Напомним, что у Жоау натянутые отношения с Диего Симеоне. Полузащитник хоть и получал игровое время, но ему не нравилось как его используют. Руководство клуба каждый раз обещало Феликсу перед новым сезоном, что ситуация изменится, но ничего так и не поменялось.

