Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби среди кандидатов на смену Конте у руля Тоттенхэма
Также рассматривается ряд специалистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" рассматривает возможность приглашения Роберто Де Дзерби главным тренером на смену Антонио Конте, сообщает The Guardian. Самого итальянца скорее всего уволят на этой неделе.
Помимо Де Дзерби глава совета директоров Даниэль Леви рассматривает менеджера "Спортинга" Рубена Аморима. Чтобы его подписать сейчас, придется выплатить 20 миллионов евро отступных, но эта сумма снизится до 15 миллионов.
Есть также кандидатуры Маурисио Почеттино (безработный), Венсана Компани ("Бернли"), Томаса Тухеля (безработный) и Луиса Энрике (безработный).
Проблема с приглашением топовых специалистов может заключаться в том, что некоторые разделяют мысли Антонио Конте о проблемах клуба и игроков.
Напомним, что Конте прошелся критикой по руководству клуба, клубу и игрокам после ничьей с "Саутгемптоном" (3:3) 18 марта.
Популярное сейчас
- Суркис резко ответил на слухи о переговорах Луческу с клубом Лиги 1
- "Это неуважение к Гризманну". Робер Пирес раскритиковал решение Дешама
- Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
- Вацко: Коллина когда-то сказал Леоненко: В 90-х ты был сильным футболистом, но в своем развитии ты там и остался
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО