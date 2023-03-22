Де Дзерби среди кандидатов на смену Конте у руля Тоттенхэма

"Тоттенхэм" рассматривает возможность приглашения Роберто Де Дзерби главным тренером на смену Антонио Конте, сообщает The Guardian. Самого итальянца скорее всего уволят на этой неделе.

Помимо Де Дзерби глава совета директоров Даниэль Леви рассматривает менеджера "Спортинга" Рубена Аморима. Чтобы его подписать сейчас, придется выплатить 20 миллионов евро отступных, но эта сумма снизится до 15 миллионов.

Есть также кандидатуры Маурисио Почеттино (безработный), Венсана Компани ("Бернли"), Томаса Тухеля (безработный) и Луиса Энрике (безработный).

Проблема с приглашением топовых специалистов может заключаться в том, что некоторые разделяют мысли Антонио Конте о проблемах клуба и игроков.

Напомним, что Конте прошелся критикой по руководству клуба, клубу и игрокам после ничьей с "Саутгемптоном" (3:3) 18 марта.