Тоттенхэм видит замену Льорису в Хендерсоне из МЮ или Пикфорде из Эвертона

"Тоттенхэм" начинает искать замену немолодеющему Уго Льорису, которому в декабре исполнится 37 лет. "Шпоры" хотят подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

Вратарь проводит сезон в аренде в "Ноттингеме". Он вернется летом в клуб, где все ещё выступает Де Хеа, с которым ведут переговоры о продлении контракта. Помимо этого "МЮ" интересуется Диогу Коштой из "Порту" и может подписать его летом.

"Юнайтед", в свою очередь, нацелен на подписание Харри Кейна и включение Дина Хендерсона в сделку может смягчить запросы Даниэля Леви.

Альтернатива для "шпор" – Джордан Пикфорд. Игрок продлил контракт с "ирисками" в феврале и трансфер может быть возможен только если "Эвертон" все же вылетит из АПЛ.