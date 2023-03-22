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Тоттенхэм видит замену Льорису в Хендерсоне из МЮ или Пикфорде из Эвертона
Для подписания Пикфорда, "Эвертон" должен вылететь из АПЛ
"Тоттенхэм" начинает искать замену немолодеющему Уго Льорису, которому в декабре исполнится 37 лет. "Шпоры" хотят подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.
Вратарь проводит сезон в аренде в "Ноттингеме". Он вернется летом в клуб, где все ещё выступает Де Хеа, с которым ведут переговоры о продлении контракта. Помимо этого "МЮ" интересуется Диогу Коштой из "Порту" и может подписать его летом.
"Юнайтед", в свою очередь, нацелен на подписание Харри Кейна и включение Дина Хендерсона в сделку может смягчить запросы Даниэля Леви.
Альтернатива для "шпор" – Джордан Пикфорд. Игрок продлил контракт с "ирисками" в феврале и трансфер может быть возможен только если "Эвертон" все же вылетит из АПЛ.
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