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Многие игроки Тоттенхэма были бы счастливы отставке Конте

Англия
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Команда устала от эмоционального итальянца

Многие игроки Тоттенхэма были бы счастливы отставке Конте

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Многие игроки "Тоттенхэма" были бы счатсливы остставке Антонио Конте, сообщает The Guardian. Хавбек "шпор" Пьер-Эмиль Хёйбьерг первым среди футболистов высказался о словах итальянского менеджера.

"Я понимаю, что если вы хотите быть успешной командой, вам нужны 11 человек, которые преданы проекту и культуре. Но я думаю, что Конте должен взвешенно говорить о своих чувствах, прежде чем ты, как игрок, сможешь начать оценивать.

К счастью, не мне судить (прав ли Конте). Если он видит это так, то нужно быть точнее, чтобы игрок мог принять это близко к сердцу.

Ясно, что мы работаем друг с другом каждый день, хотим друг для друга самого лучшего, хотим быть успешными вместе. А в футболе иногда волны бывают высокими.

Мы все это видели. Это была очень честная и очень открытая пресс-конференция. Все потому, что он недоволен. Такого не случается, если ты выходишь в четвертьфинал Лиги чемпионов и в полуфинал Кубка Англии.

Тренер недоволен, вот, что я понял. Ты делаешь все возможное, чтобы угодить ему. Что я знаю о себе, так это то, что я честный игрок. Я игрок, который всегда выкладывается на 100% ради команды", – сказал Хейбьерг.

Напомним, что после ничьей с "Саутгемптоном" (3:3) 18-го марта Антонио Конте критически высказался о руководстве и игроках "Тоттенхэма". Скорее всего итальянского менеджера уволят уже на этой неделе. Его место до конца сезона займет Райан Мейсон, с которым команда также доигрывала сезон после увольнения Жозе Моуриньо.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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Источник:
theguardian.com

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