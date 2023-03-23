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Покупка Манчестер Юнайтед может стать рекордной для спортивных клубов. Рэтклифф и Аль-Тани сделали улучшенные предложения

Англия
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Фанаты "манкунианцев" готовятся праздновать

Покупка Манчестер Юнайтед может стать рекордной для спортивных клубов. Рэтклифф и Аль-Тани сделали улучшенные предложения

Фото: Getty Images

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Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и совладелец Ineos Джим Рэтклифф сделали улучшенные предложения о покупке "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Бен Джекобс. Если клуб продадут, сделка будет рекордной в истории спортивных клубов.

Самой крупной продажей на данный момент является сделка по покупке клуба НФЛ "Денвер Бронкос". Его продали за 3,75 млрд фунтов.

Аль-Тани и Рэтклифф ожидают что их предложения будут рассмотрены серьезно. Оба претендента рассматривают исключительно полную покупку клуба, хотя "Юнайтед" также продолжает рассмтортения и миноритарных вложений.

Ранее сообщалось, что Аль-Тани предложит за "Юнайтед" около 6 миллиардов фунтов – примерно столько и запрашивала семья Глейзеров, которая владеет "МЮ".

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В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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