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Покупка Манчестер Юнайтед может стать рекордной для спортивных клубов. Рэтклифф и Аль-Тани сделали улучшенные предложения
Фанаты "манкунианцев" готовятся праздновать
Фото: Getty Images
Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и совладелец Ineos Джим Рэтклифф сделали улучшенные предложения о покупке "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Бен Джекобс. Если клуб продадут, сделка будет рекордной в истории спортивных клубов.
Самой крупной продажей на данный момент является сделка по покупке клуба НФЛ "Денвер Бронкос". Его продали за 3,75 млрд фунтов.
Аль-Тани и Рэтклифф ожидают что их предложения будут рассмотрены серьезно. Оба претендента рассматривают исключительно полную покупку клуба, хотя "Юнайтед" также продолжает рассмтортения и миноритарных вложений.
Ранее сообщалось, что Аль-Тани предложит за "Юнайтед" около 6 миллиардов фунтов – примерно столько и запрашивала семья Глейзеров, которая владеет "МЮ".
Sheikh Jassim and Sir Jim Ratcliffe have now officially sent improved second bids. If either is successful we'll see a record sports-club sale. Indicative offers were also above the £3.8bn paid for Denver Broncos. Groups hope to hear feedback before month is out. pic.twitter.com/sScLRvudxd— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 22, 2023
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