Покупка Манчестер Юнайтед может стать рекордной для спортивных клубов. Рэтклифф и Аль-Тани сделали улучшенные предложения

Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и совладелец Ineos Джим Рэтклифф сделали улучшенные предложения о покупке "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Бен Джекобс. Если клуб продадут, сделка будет рекордной в истории спортивных клубов.

Самой крупной продажей на данный момент является сделка по покупке клуба НФЛ "Денвер Бронкос". Его продали за 3,75 млрд фунтов.

Аль-Тани и Рэтклифф ожидают что их предложения будут рассмотрены серьезно. Оба претендента рассматривают исключительно полную покупку клуба, хотя "Юнайтед" также продолжает рассмтортения и миноритарных вложений.

Ранее сообщалось, что Аль-Тани предложит за "Юнайтед" около 6 миллиардов фунтов – примерно столько и запрашивала семья Глейзеров, которая владеет "МЮ".

